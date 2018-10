Anzeige

Gaggenau (dpa/lsw)Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem in Gaggenau (Landkreis Rastatt) eine Großmutter und ihr Enkelkind getötet wurden, ist gegen einen Mann Anklage erhoben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Mittwoch mit. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung: Demnach wird dem 47-Jährigen zur Last gelegt, den Unfall betrunken und bekifft verursacht zu haben. Dabei sei er im Juli von einer Gaststätte aus in Richtung seiner Wohnung gefahren und von der Straße abgekommen. Mit seinem Wagen erfasste er laut Anklage dann auf dem Gehweg die 54 Jahre alte Frau mitsamt dem 7 Monate alten Jungen. Beide starben, der Mann flüchtete. Ein Nummernschild war am Unfallort zurückgeblieben und hatte die Beamten auf die Spur des Mannes geführt.