Aidlingen (dpa/lsw) - Raritäten unterwegs: Fahrer in alten Ford-T-Oldtimern sind am Samstag in Aidlingen (Kreis Böblingen) zu einer rund 100 Kilometer langen Ausfahrt zusammengetroffen. Für ein Auto mit 20 Pferdestärken eine Herausforderung: Das Ford Modell T wurde im Zeitraum von 1908 bis 1927 über 15 Millionen mal gebaut. Es war das erste am Fließband gefertigte Automobil. Der Verein Ford Model T Alpenchapter ist Organisator des Treffens. Nach Angaben des Veranstalters brachten viele Teilnehmer ihre sogenannte «Tin Lizzie» per Anhänger mit, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die weiteste Anreise hatte ein Ehepaar aus Kanada.

Anzeige