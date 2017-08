Berlin (dpa) - Die Grünen haben vor Beginn des Dieselgipfels verpflichtende Rückrufe für Diesel-Autos gefordert. „Wir brauchen Verbindlichkeit“, sagte der Parteichef Cem Özdemir am Mittwoch in Berlin vor dem Bundesverkehrsministerium, wo Bund, Länder und Autobauer über die Verbesserung der Abgasreinigung von Millionen Diesel sprechen wollten. „Der Rückruf muss verbindlich erfolgen. Freiwillige Zusagen reichen nach diesen Skandalen, nach diesem immensen Glaubwürdigkeitsverlust der Automobilindustrie, nicht mehr aus.“

Sollten die Umrüstungen die Funktion der Autos irgendwie einschränken, müssten die Besitzer angemessen entschädigt werden. Um eine Chance für bundesweit einheitliche Regelungen für Fahrbeschränkungen zu haben, müsse auch die „Blaue Plakette“ für saubere Diesel ein Ergebnis des Spitzentreffens sein.

Eine Lösung für die mehr als fünf Millionen älteren Diesel der EU-Abgasnormen Euro 3 und Euro 4 in Deutschland vorzuschlagen, sei nicht „vornehmste Aufgabe der Opposition“, sagte Özdemir. „Die Automobilindustrie hat uns das eingebrockt. Sie steht jetzt auch in der Pflicht, Lösungen zu präsentieren.“ Wenn Software-Updates nicht ausreichten und Nachbesserungen an den Bauteilen nicht möglich seien, „dann muss das Fahrzeug ersetzt werden.“

