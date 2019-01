Anzeige

Friedrichshafen (dpa/lsw)Den Obstbauern am Bodensee machen die niedrigen Apfelpreise Sorgen. «Trotz großer Vorräte in den Lagern der Obstbauern findet man im Lebensmitteleinzelhandel in den letzten Wochen sehr viele ausländische Äpfel in den Regalen», wie Dietmar Bahler vom Verband Obst vom Bodensee am Freitag in Friedrichshafen mitteilte. Nicht nur in Deutschland war die Obsternte im vergangenen Jahr gut, sondern auch im Ausland. Dies bedeute zugleich auch niedrigere Preise.

Für die vergangene Saison rechnete der Verband im Anbaugebiet Bodensee im September mit einer Ernte von rund 262 000 Tonnen. Aktuellere Zahlen lagen noch nicht vor. In der Region gibt es knapp 1000 Betriebe mit etwa 9000 Hektar Anbaufläche für Obst. Da es auch in den Hausgärten eine gute Ernte gegeben habe, sorge dies gleichfalls für weniger Absatz.