Waldbrunn (dpa/lsw) - Nach einem Feuer in einem Ferienhaus in Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) soll die Leiche des dort gefundenen Toten nun am Dienstag obduziert werden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Erst hieß es, die Obduktion solle noch am Montag stattfinden. Bisher ist unklar, wer das männliche Opfer ist.

Das Ferienhaus hatte am Samstagabend Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand es bereits in Flammen. Wie der Sprecher am Montag weiterhin sagte, will ein Gutachter am Mittwoch zum Brandort, um nach der Ursache für das Feuer zu suchen. Am Montag sei das Gebäude zunächst vom Stromnetz getrennt worden.