Anzeige

Allmersbach (red) Am Sonntagmittag kam es gegen halb 12 an der Schorndorfer Straße in Allmersbach zu einem Flächenbrand. Jemand entzündete ein Nutzfeuer an einer Koppel um Sträucher und dergleichen zu verbrennen. Dieses Feuer geriet außer Kontrolle und griff auf eine Pferdekoppel über. Die Feuerwehr Allmersbach, die mit zwei Fahrzeugen und 17 Kräften im Einsatz war, konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Mit mehreren Löschrohren wurde der Brand bekämpft.