Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Baden-Württemberger müssen sich zum Wochenende auf Frost und Schnee einstellen. Während es bis dahin mit zweistelligen Höchsttemperaturen wohl viel zu warm für die Jahreszeit sein wird, rauscht spätestens am Samstag eine Kaltfront heran. Nach Worten eines Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Temperaturen am Wochenende nur noch einstellig sein, in den Nächten werde es wohl gefrieren. „Die Kaltluft bleibt erhalten“, womöglich bis zum 1. Advent am 29. November, sagte der Wetterexperte am Montag in Stuttgart.

In dieser Woche stehen dem Südwesten zunächst turbulente Tage bevor. „Über dem Atlantik braut sich etwas zusammen“, sagte ein DWD-Meteorologe im hessischen Offenbach. Tief „Heini“ werde am Mittwoch in Deutschland bis in tiefe Lagen Sturm- und auf den Bergen Orkanböen bringen. Dazu gibt es Schauer.

Im Laufe des Mittwochs soll sich das Wettergeschehen etwas beruhigen, aber es bleibt ungemütlich mit viel Wind und Regen. Die Temperaturen bleiben zunächst mild - 10 bis 16 Grad sind prognostiziert.