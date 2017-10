Anzeige

Stuttgart (lsw) - Anhänger der rechtsextremistischen Szene sind in manchen Fällen auch am Nummernschild ihres Autos erkennbar. Generell werde in diesen Kreisen insbesondere die Zahlenkombination 1488 oder 88 gerne verwendet, heißt es in einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Verkehrsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD.

Die Ziffer 14 stehe für „Fourteen Words“ eine aus 14 Wörtern bestehende rassistische Parole. Ebenso werde auf die 8 für den Buchstaben H, den achten des Alphabets, gesetzt. Dies auch in Verbindung von Buchstabenkombination wie AH oder RH. Erstere stehe für den Nazi-Diktatur Adolf Hitler. Zweitere für Rudolf Heß, Hitlers zeitweiligen Stellvertreter. Zugleich seien Buchstabenkombinationen, die für Abkürzungen rechtsextremistischer Organisationen stünden, wie beispielsweise JN (Junge Nationaldemokraten) oder ähnliche denkbar.

Unklar sei, wie häufig einschlägige Kombinationen von Autohaltern beantragt werden. Die Buchstaben und Zahlenkombinationen werden laut Mitteilung vor Ausgabe des Kennzeichnens nicht überprüft. „Im Zulassungsverfahren handelt es sich um ein elektronisches Massengeschäft.“ Bestimmte Erkennungsnummern seien aber im System gesperrt. So würden keine Kennzeichen vergeben werden, in denen die Buchstaben-Kombinationen SA, SS, HJ, und KZ vorkommen - allesamt Abkürzungen für Begriffe, die an das Nazi-Regime erinnern.