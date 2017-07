München/Stuttgart (dpa/lsw) - Noch sind keine Ferien in Baden-Württemberg - doch Staus auf den Autobahnen könnte es schon geben: Wegen des Beginns der Sommerferien im bevölkerungsstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen der Niederlande rechnet der ADAC bereits an diesem Wochenende mit viel Verkehr vor allem in Richtung Süden.

Viel los dürfte sein auf den Autobahnen A5 zwischen Frankfurt, Karlsruhe und Basel, A6 zwischen Mannheim, Heilbronn und Nürnberg, A7 zwischen Würzburg, Ulm und Füssen/Reutte sowie auf der A8 zwischen Karlsruhe, Stuttgart und München. Auch in der Gegenrichtung könnte es wegen Urlaubsheimkehrern langsamer vorangehen. Wer kann, sollte ruhigere Alternativrouten wählen oder auf einen Reisetag unter der Woche ausweichen, empfiehlt der ADAC.

Anzeige