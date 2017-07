Heidelberg (dpa) - Die Stechmückenbekämpfer am Oberrhein freuen sich nach dem Rekordjahr 2016 derzeit über normale Verhältnisse. „Es ist durchaus ein normales Jahr jetzt - endlich mal wieder“, sagte der wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs), Norbert Becker, der Deutschen Presse-Agentur in Speyer.

„Entlang der Rheinschiene haben wir überhaupt keine Mückenprobleme“, berichtete der Biologe. Im Unterschied zu 2016 habe es in diesem Jahr dort aber auch nur zwei kleine Hochwasserwellen gegeben. Probleme gebe es allenfalls am Neckar bei Ladenburg und lokal, etwa wegen vollgelaufener Regenfässer oder Rückhaltebecken.

2016 hatten heftige Regenfälle und ein permanentes Hochwasser am Rhein der Kabs viel Arbeit beschert. Becker hatte vom schlimmsten Jahr seit dem Start 1976 gesprochen. Die sogenannten Rheinschnaken legen ihre Eier am Ufer und in den Auen ab. Wenn das Wasser steigt und sie überspült, schlüpfen die Larven. Die Tiere werden landläufig Schnaken genannt, sind aber nicht mit den harmlosen Kohlschnaken zu verwechseln. Bekämpft werden sie mit dem biologischen Mittel Bti. Das Kabs-Gebiet reicht von Bingen im Norden bis zum Kaiserstuhl im Süden.

