Die Journalistin Mesale Tolu steht am Ufer der Donau. Tolu ist in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda anklagt. Nach einer siebenmonatigen Haftstrafe im Jahr 2017 durfte sie das Land zunächst nicht verlassen. Nachdem ihr Ausreiseverbot aufgehoben wurde, konnte sie am 26. August nach Deutschland ausreisen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ulm (dpa) - Enten füttern an der Donau. Der kleine Serkan liebt das. Aber Mama muss immer in Sichtweite sein, sonst hat er schnell wieder Angst. «Als sie mich ins Gefängnis gesteckt haben, musste er bei Nachbarn zurückbleiben. Er hat gedacht, Mama habe ihn verlassen», erzählt Mesale Tolu. Monatelang saß die deutsche Journalistin mit kurdischen Wurzeln in der Türkei in Untersuchungshaft, später war ihr Kind lange Zeit bei ihr im Gefängnis. Nun sind beide wieder dort, wo sie auf die Welt kamen. Mesale 1984 in Ulm auf der baden-württembergischen Seite der Donau und Serkan 2015 in der Donauklinik im bayerischen Neu-Ulm, direkt am Ufer des Flusses.

Für sie und ihren Sohn soll sich das Leben bald wieder normal anfühlen, sagt Mesale Tolu eine Woche nach ihrer Rückkehr vom Bosporus bei einem Spaziergang an der Donau. «Serkan kann bald in den Kindergarten. Ich suche eine Wohnung für uns und Arbeit, am liebsten als Journalistin.» Und dann heißt es warten, hoffen und bangen. Noch wird Suat Corlu - Serkans Vater und Mesales Ehemann - in der Türkei festgehalten. Auch ihm wird Unterstützung von Terroristen vorgeworfen. Eine Anklage, die nach Einschätzung unabhängiger Juristen an den Haaren herbeigezogen ist, genau wie jene gegen seine Frau. Zwar wurde auch Suat aus der U-Haft entlassen, aber die Ausreise zu Frau und Kind wurde dem türkischen Staatsbürger bislang verwehrt.

Unterstützung aus der Heimat

«Hier kenne ich jede Gasse und jede Badestelle am Fluss», sagt Mesale Tolu. Verwandte in Neu-Ulm haben sie aufgenommen. Und doch scheint sich das Gefühl von Geborgenheit in der Heimat nicht so rasch wieder einzustellen wie sie gehofft hatte. Freunde und Angehörige, auch viele Bürger der Donau-Schwesterstädte, unter ihnen die beiden Stadtoberhäupter, haben die junge Frau willkommen geheißen. Ihr Porträt war monatelang auf Postern mit der Forderung «Freiheit für Mesale Tolu» zu sehen. An vielen Freitagen wurde dafür nahe des Ulmer Münsters demonstriert.

«Natürlich geht uns der Fall Mesale Tolu besonders nahe, da sie Bürgerin unserer Stadt ist», sagt Neu-Ulms OB Gerold Noerenberg (CSU). «Wir haben uns konkret für Frau Tolu eingesetzt», fügt sein Amtskollege Gunter Czisch (CDU) hinzu, «weil sie Ulmerin ist, hier geboren und hier zur Schule gegangen ist.» Beide betonen, dass die Frau, die als Übersetzerin und Journalistin trotz erheblicher Gefahren über die politische Lage in der Türkei berichtet hat, auch künftig mit der Unterstützung ihrer Heimat rechnen kann.

Dass Mesale Tolu sich weiter für politisch Verfolgte in der Türkei einsetzen will, hatte sie gleich nach ihrer Rückkehr erklärt. Zudem ist sie entschlossen, zur Fortsetzung ihres Prozesses am 16. Oktober wieder in die Türkei zu reisen. «Ich will klar machen, dass ich nur als Journalistin tätig war und all die Vorwürfe gegen mich in einer Demokratie keinerlei Konsequenzen gehabt hätten», sagt sie im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. «Ich will an meinem Prozess teilnehmen und rechtlich alles tun, um freigesprochen zu werden.»

Ein Risiko bleibt

Dass sie damit erneut Risiken eingeht, ist dieser mutigen, grazil wirkenden Frau bewusst. Zwar rechnen Kenner der Verhältnisse der türkischen Justiz eher nicht damit, dass sie dann wieder inhaftiert wird. «Wenn in einem laufenden Verfahren in der Türkei einmal eine Freilassung aus der U-Haft entschieden wurde, ist es zumindest nicht üblich – falls nicht irgendwelche neuen Punkte vorliegen - das wieder rückgängig zu machen», sagt Amke Dietert, Türkei-Expertin von Amnesty International. Doch Hass-Mails und Pöbeleien per Twitter - teils mit übelsten persönlichen Beleidigungen - zeigen, dass Mesale Tolu erbitterte Feinde hat. «Hauptsache, die kann sich nicht mehr in der Türkei rumtummeln», hieß es in einem Tweet. «Die darf nie wieder türkischen Boden betreten», in einem anderen.

An der Donau steuert plötzlich ein bärtiger Mann in Jogging-Kleidung auf Mesale Tolu und ihren Sohn zu. Er streckt freundlich lächelnd die Hand aus. «Entschuldigung, Frau Tolu, aber ich wollte Sie nur mal zu Hause willkommen heißen», sagt er und stellt sich als Matthias Domhardt vor. «Machen Sie weiter so, wir bewundern Sie dafür.» Er sei, Diplom-Psychologe an der Universität Ulm und «ein politisch interessierter Bürger», berichtet Domhardt. Später schickt er noch eine E-Mail, um seine Solidarität zu bekräftigen. Sie gelte im Übrigen all den «zahllosen türkischen und kurdischen Bürgern, die zu Unrecht durch den türkischen Machtapparat inhaftiert worden sind.»