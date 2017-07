Karlsruhe (dpa/lsw) - Altlasten im Boden dürften noch über viele Jahre die Umweltbehörden im Land beschäftigen. Zwar seien in den vergangenen 30 Jahren landesweit schon mehr als 3600 Flächen mit giftigen Hinterlassenschaften von Industrie, Gaswerken oder Tankstellen saniert worden. Es bedürfe aber mindestens noch weiterer zwei Jahrzehnte, um alle kontaminierten Flächen zu sanieren, schätzt Burkhard Schneider, Vizepräsident der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW). Besonders viel Altlasten gibt es in der Ortenau und im Kreis Esslingen.

Eine neue Herausforderung ist die Chemikalie PFC, mit denen Böden bei Baden-Baden und Rastatt sowie um Mannheim belastet sind. „Das Problem ist immens groß“, sagte der Stuttgarter Umweltstaatssekretär Andre Baumann am Mittwoch bei der LUBW-Veranstaltung „30 Jahre Altlastenbearbeitung in Baden-Württemberg“ in Karlsruhe.

Anzeige