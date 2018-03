Anzeige

StuttgartNach tagelanger Eiseskälte blicken vor allem Frostbeulen sehnsüchtig gen Wochenende: "Es wird auf jeden Fall wärmer", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Stuttgart. Aber mit dem Sonnenschein ist dann erstmal Schluss. Schnee in den Bergen und Regen im Flachland sollen sich landesweit ausbreiten. Etwa sieben Grad im Rheintal und drei Grad in den Gebirgen seien am Samstag möglich. Bis dahin heißt es aber nochmal Zähne zusammenbeißen: Der Februar verabschiedet sich am Mittwoch mit bis zu minus 18 Grad Celsius.

In der Nacht zum Dienstag wurden bereits Werte von bis zu minus 17 Grad in Lenzkirch im Schwarzwald gemessen. Der Frost ließ etwa in Bad Urach (Kreis Reutlingen) den Wasserfall erstarren. "In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen noch einmal um ein bis zwei Grad", sagte ein DWD-Meteorologe.

Auf dem Neckar hat sich eine Eisschicht gebildet, wie das Schifffahrtsamt in Stuttgart mitteilte. Für Schiffe sei das bisher aber noch unbedenklich. An Wehren und Schleusen seien vorsorglich Heizanlagen in Betrieb genommen worden, die das Eiswasser von den Dichtungen fernhalten sollen. Auf die Rheinschifffahrt habe die Kälte noch keinen Einfluss, teilte die zuständige Behörde in Mannheim mit.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) riet bereits am Wochenende zu langen Unterhosen. Und prompt folgte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seinem Ratschlag: Am Morgen habe er sie beim Frühsport getragen. "Das war eine richtige Entscheidung. Ich habe nicht gefroren", sagte der Regierungschef am Dienstag. Immerhin seien es da minus zehn Grad gewesen. Er habe aber sein volles Sportprogramm durchgezogen. Dazu bemerkte Strobl: "Der Innenminister freut sich, dass der Ministerpräsident sich an die Empfehlungen hält." (lsw)