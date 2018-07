Anzeige

Kirchentellinsfurt (dpa/lsw)Ein Nichtschwimmer ist beim Baden in einem Baggersee in der Nähe von Tübingen ertrunken. Rettungstaucher fanden den 27-Jährigen am Sonntag in etwa vier Metern Tiefe im Wasser. Der Mann war am Samstag mit zwei Begleitern in einem Schlauchboot auf den See bei Kirchentellinsfurt gefahren. Dort badeten sie. Da der Mann nicht schwimmen konnte, nutze er nach Polizeiangaben ein aufblasbares Nackenkissen als Schwimmhilfe. «Von diesem rutschte er offensichtlich ab und ging sofort unter», sagte ein Polizeisprecher. Seine Begleiter seien sofort zu Hilfe geeilt, hätten ihn aber nicht mehr erreichen können. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.