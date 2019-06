Illerkirchberg (dpa/lsw) Ein Neunjähriger hat sich in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) bei einem Unfall Verletzungen zugezogen, weil er auf dem Fahrrad eines Gleichaltrigen mitgefahren war. Der Neunjährige saß während der Fahrt auf dem Gepäckträger, als er mit dem Fuß in die Fahrradspeichen geriet, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin stürzte das Duo am Freitagnachmittag mitsamt Rad zu Boden. Der Mitfahrer kam ins Krankenhaus, der Fahrer blieb unverletzt.