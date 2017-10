Anzeige

Jestetten (dpa/lsw) - Bei einem Gebäudebrand in Jestetten (Kreis Waldshut) sind in der Nacht zum Dienstag vier Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus den beiden oberen Stockwerken des dreistöckigen Gebäudes neun Bewohner in Sicherheit gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Brand im Außenbereich aus und griff auf das Gebäude über. Die Brandursache war am frühen Dienstagnachmittag noch ungeklärt. Auch über die Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt.