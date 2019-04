Mannheim (dpa/lsw) Der neue Chef des Mannheimer Polizeipräsidiums Andreas Stenger will dafür sorgen, dass das Sicherheitsempfinden der Bürger und die reale Gefahrensituation nicht weiter auseinanderdriften. «Wenn sich der öffentliche Raum in schlechtem Zustand präsentiert, fühlen sich Bürger unsicherer, als es mit Blick auf die objektive Lage sein müsste», sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim.

Schäden durch Vandalismus, Hundekot auf dem Gehweg, Abfall auf Grünflächen oder auch Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit beeinträchtigten das Sicherheitsempfinden. In Zusammenarbeit mit den Kommunen müssten solche bedrohlich wirkenden Umstände angegangen werden. «Wir müssen die Beschwerden der Bürger ernst nehmen, schnell reagieren und den Kontrolldruck erhöhen, denn wenn sich nichts ändert, fühlen sich die Menschen allein gelassen.»

Stenger folgt formell am 1. Mai Thomas Köber nach, der sich mit 63 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Dass die Bürger sich in ihrer Stadt wohlfühlen, sei für ihn die Nagelprobe für den Erfolg polizeilicher Arbeit. Die Polizeireform habe dazu beigetragen, dass die Beamten stärker auf der Straße präsent seien. Auch Innenminister Thomas Strobl (CDI) hatte kürzlich eingeräumt, dass die «objektive Sicherheitslage und das subjektives Sicherheitsgefühl» in Teilen der Bevölkerung auseinandergingen. Dabei ist die Gesamtzahl der Straftaten in Baden-Württemberg weiter rückläufig, von 2017 um 1,3 Prozent auf 572 173 im Jahr 2018.

Die Personalsituation bei der Polizei beschreibt Senger - der bisherige Vizechef des Landeskriminalamtes (LKA) - als angespannt bis auskömmlich. Die Pensionierungswelle mache der Polizei zu schaffen. Zwar wurden die Ausbildungskapazitäten im mittleren und gehobenen Dienst auf 1800 Plätze für die Jahre 2018/19 erhöht. Dennoch werde es Jahre dauern, bis die Absolventen in die Praxis wechseln. «Ich wünsche mir, dass die Personalplanung vorausschauender und verlässlicher wird.»

Das Mannheimer Polizeipräsidium ist nach dem Karlsruher das mit 2700 Beschäftigten zweitgrößte in Baden-Württemberg. 1981 begann Stenger seine Ausbildung beim damaligen Grenzschutz, 1988 wechselte er zur Landespolizei nach Baden-Württemberg und arbeitete im Streifendienst beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Deshalb spricht er gerne von der Rückkehr in sein «Heimatpräsidium». Nach dem Studium und mehreren Stationen unter anderem im Innenministerium leitete er ab 2010 das Kriminaltechnische Institut stellvertretend, ab 2014 als Chef. Vier Jahre später wechselte er ins LKA. Stenger ist in Homburg an der Saar geboren und Vater eines Sohnes. Er treibt in seiner Freizeit Sport.