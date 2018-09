Anzeige

Neuenstein (dpa/lsw)Nach einem Verkehrsunfall in Neuenstein (Hohenlohekreis) ist ein Mädchen mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die Siebenjährige war am Dienstagmittag auf einem Gehweg unterwegs, als sie plötzlich auf die Straße sprang. Ein 25-jähriger Autofahrer konnte nach Polizeiangaben trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und erwischte das Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen zufolge treffe den Fahrer des Autos keine Schuld, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.