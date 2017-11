Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Für Fahrgäste von Bussen und Bahnen soll der Ticketkauf in Baden-Württemberg einfacher werden. „Eine Fahrt, ein Ticket“, verspricht der neue Baden-Württemberg-Tarif, den Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag in Stuttgart vorstellte.

Bis dieses Versprechen Realität wird, dauert es der Planung zufolge allerdings noch bis zum Jahr 2021: Erst dann soll man auch an jeder Bushaltestelle im Land ein Ticket bis zu einer beliebigen anderen Bahn- oder Bushaltestelle in Baden-Württemberg kaufen können. „Das ist möglich, weil wir die Verbundgrenzen mit dem BW-Tarif überwinden“, erklärte Hermann. Bisher haben alle 22 Verkehrsverbünde im Land ihre eigenen Tarife.

Im Dezember 2018 startet der Tarif bereits mit einer Vorstufe: An Bahnhöfen lassen sich dann immerhin schon Tickets kaufen, mit denen man am Zielort mit Bus oder Straßenbahn weiterfahren kann - dorthin muss man allerdings erst anreisen, gegebenenfalls also noch ein separates Ticket kaufen.

Je nach Strecke kann die Fahrt durch den neuen Tarif sogar günstiger werden - ob man beispielsweise bei einer Fahrt nach Stuttgart nur noch zwei Stationen mit der Straßenbahn fahre oder eine längere Strecke, spiele preislich keine Rolle. Die Preise sind in Absprache mit den einzelnen Verkehrsverbünden entstanden.

Der Landesfahrgastverband Pro Bahn sieht Vorteile in dem neuen Tarif, allerdings nur für eine kleine Zielgruppe. Der Landesvorsitzende Stefan Buhl bekräftigte aber: „Lieber kleine Schritte in die richtige Richtung als noch 20 Jahre auf den Fortschritt warten.“