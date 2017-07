Stuttgart (dpa/lsw) - Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) will die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln stärker unterstützen. Dazu sollen zunächst vier Musterregionen geschaffen werden, sagte Hauk in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Dafür seien gute Konzepte notwendig, die passgenau auf die Region ausgerichtet seien und gute Ideen für eine Weiterentwicklung des ökologischen Anbaus lieferten. Die Ausschreibung für das Projekt laufe Anfang August an.

Es sei eine Bio-Musterregion pro Regierungsbezirk geplant. Sie sollen Anfang kommenden Jahres an den Start gehen. Die Nachfrage nach regionalen Bio-Lebensmitteln steige seit Jahren. Die Verbraucher seien bereit, mehr Geld auszugeben. Viele Bio-Produzenten seien kleinere Betriebe, die Hilfestellung bräuchten. Hauk sagte, es gehe um die Stärkung des ökologischen Landbaus in der Produktion sowie die daran anschließende Verarbeitung und Vermarktung der Lebensmittel in den Regionen. Dies solle besser koordiniert werden. Ziel sei eine breite Vernetzung aller Beteiligten.

