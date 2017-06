Endingen (dpa/lsw) - Im Zusammenhang mit der Festnahme des mutmaßlichen Mörders einer jungen Französin in Kufstein und einer 27-Jährigen in Endingen sind neue Details ans Licht gekommen. Nach Worten der Staatsanwaltschaft Freiburg vom Mittwoch gelang es erst der deutschen Sonderkommission rund um den Endinger Mord, die drei Jahre zuvor in Kufstein verwendete Tatwaffe einem bestimmten Lastwagentyp zuzuordnen. Die österreichischen Ermittler hatten dies nicht erkannt. Zuerst hatte darüber die „Badische Zeitung“ berichtet.

Diese Hubstange grenzte die in Frage kommenden Lastwagen erheblich ein. Mithilfe österreichischer Mautdaten und einer DNA-Analyse führte sie letztlich zum Fernfahrer, der am Freitag festgenommen wurde. Der 40 Jahre alte Rumäne ist für beide Taten dringend verdächtig.

„Wir arbeiten hervorragend mit den österreichischen Behörden zusammen“, sagte der Freiburger Oberstaatsanwalt Michael Mächtel. Die dortige Polizei habe die Tatwaffe 2014 aus dem Fluss Inn gefischt - „eine reife Leistung“. Warum die Stange damals nicht schon von den Österreichern - und damit lange vor dem Endinger Mord - zugeordnet wurde, konnte er nicht sagen. Die zuständigen österreichischen Behörden waren zunächst nicht erreichbar.