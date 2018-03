Anzeige

Von Sebastian Steegmüller





Stuttgart - Gewienerte Springerstiefel, weiße Schnürsenkel und schwarze Bomberjacke - so sieht in den Köpfen vieler Deutscher ein „normaler“ Neonazi aus. Laut der Politologin Ellen Esen, die gestern auf Einladung der SPD-Fraktion im Landtag mit weiteren Experten über die Infrastruktur des Rechtsextremismus im Land referiert hat, ist dies ein Irrglaube: „Die Situation hat sich seit den 1990er-Jahren drastisch geändert. Um jung und dynamisch zu wirken, setzen rechtsextreme Gruppen auf alle Mittel der Popkultur.“ Klassische Skinheads seien am Aussterben. „Manchmal haben Neonazis nur noch sogenannte Gesinnungsknöpfe, sprich kleine Buttons, an der Kleidung, an denen man sie erkennen kann.“ Ihre Strategie ist, modern, flippig und cool zu sein. Neonazis streben auch weg vom frauenfeindlichen Image. „Es funktioniert leider: Rechte Gruppen können immer mehr junge Mädchen ködern. Dabei wird nicht mit trockenen Inhalten geworben, sondern mit Comics und Musik, die kostenlos auf Schulhöfen verteilt werden“, sagt Esen. Politik komme in der Regel ganz zum Schluss. „Sie setzen vermehrt auf Spaß und Kameradschaft, geben Jugendlichen vermeintlich leichte Antworten auf komplizierte Fragen. Sie holen die Jugendlichen dort ab, wo sie Interessen haben.“

Linke Slogans werden übernommen

Auch Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, ist der Ansicht: „Die Neonazi-Szene hat sich seit 2005 gewandelt. Sie macht sich heute selbst klassische linke Slogans zunutze.“ Um die rechtsextremen Gruppen, die schwerer zu fassen sind, weiter im Auge behalten zu können, sprach sich die ehemalige Leiterin der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe in aller Deutlichkeit für den Einsatz von V-Leuten aus. „Nur so bekommen wir Infos aus den inneren Kreisen.“ In den vergangenen 20 Jahren habe man aufgrund von Vertrauenspersonen so bundesweit 32 Organisationen verbieten können. „Die rechtsextremen Organe wissen genau, was erlaubt, und was verboten ist. Für den Verfassungsschutz ist es wichtig, was hinter versprochenen Türen gesprochen wird.“

Denn obwohl die Zahlen der Neonazis in den vergangenen 20 Jahren in Bund und Land rückläufig sind und auch die Übergriffe abgenommen haben, ist die Gewaltbereitschaft stark gestiegen. „1993 waren in Baden-Württemberg 400 von 7040 Rechtsextremen (5,7 Prozent)gewaltbereit. Im vergangenen Jahr waren es 670 von 2200 Anhängern (30,5 Prozent).“ Dass die Gefahr von rechts existent ist, sieht man laut Justizminister Rainer Stickelberger nicht nur an den zehn Morden der Zwickauer Terrorgruppe NSU. Als Beispiel nannte er den Anschlag auf Migranten in Winterbach im Rems-Murr-Kreis im vergangenen Frühjahr. Damals hatten es mehrere Rechtsextremisten auf eine Gruppe von Ausländern abgesehen. Die Täter zündeten unter anderem eine Gartenhütte an, in der sich Italiener und Türken vor ihnen versteckt hatten.

379 Aussteiger in zehn Jahren

Mit vorbeugenden Angeboten will Stickelberger solchen Gewaltdelikten entgegen wirken. „Aufklärung ist der wirksamste Verfassungsschutz. Vereine, Gewerkschaften und Politik müssen ein gemeinsames Bündnis gegen Rechts schaffen.“ Für jeden sei es eine Pflicht, Neonazis Einhalt zu gebieten und „Flagge zu zeigen.“ Auch Schulen haben eine besondere Verantwortung, fügte Konrad Horstmann vom Kultusministerium hinzu. „Indem man den Schülern ein demokratisches Verständnis näherbringt, sind sie weniger anfällig für Intoleranz.“

Neben Prävention setzen die Experten vor allem auf Aussteigerprogramme. „Seit 2001 hat das Landeskriminalamt 2000 Personen aus rechten Kreisen angesprochen und immerhin 379 zum Ausstieg bewegen können“, sagt Frank Buchheit von der Beratungs- und Interventionsgruppe gegen Rechts. „146 Personen davon waren zuvor mehrfach bei Straftaten mit politischem Hintergrund aufgefallen.“ Dass die Arbeit Früchte trägt, könne man an der niedrigen Rückfallquote sehen. Sie liege im unteren zweistelligen Bereich. „Wir haben in den vergangenen Jahren zwei Drittel aller Anhänger angesprochen und sie teilweise ohne Voranmeldung zu Hause besucht. Unser Ziel ist es, die rechten Antriebe der Neonazis zu ersetzen, ihnen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.“ Nicht überreden, sondern überzeugen, lautet das Motto. Dabei arbeite man eng mit anderen Partnern zusammen, denn häufig sei das Gewaltpotenzial auch mit Alkoholsucht verbunden.