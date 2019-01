Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Der Naturschutzbund Baden-Württemberg (Nabu) hat die Abgeordneten des Landtags aufgerufen, sich für weniger Pestizide in der Landwirtschaft stark zu machen. Dazu reichte der Nabu eine Petition mit mehr als 7000 Unterschriften ein. Von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) forderte der Landesvorsitzende Johannes Enssle am Donnerstag in Stuttgart: «Setzen Sie sich für unsere Heimat ein, für Kornblumen, Wildbienen, Feldlerchen und eine naturverträgliche Landwirtschaft ohne giftige Pestizide.»

Den Naturschützern geht es mit dem Artenschutz in der Landwirtschaft zu langsam voran. Bereits im November 2017 habe der Landtag ein «Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt» verabschiedet. Ein geringerer Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmittel sei ein zentrales Element davon. «Wir haben den Eindruck, dass das Ganze erst verbummelt und dann immer weiter verwässert wird, bis es zum zahnlosen Papiertiger verkommen ist», kritisierte Enssle. Denn passiert sei bisher wenig.

In der Petition fordert der Nabu unter anderem eine Halbierung des Pestizideinsatzes bis 2025. Außerdem soll offengelegt werden, wo und in welchem Umfang Schädlingsbekämpfungsmittel in Baden-Württemberg eingesetzt werden. Die Naturschützer sehen einen Zusammenhang zwischen Pestiziden und dem Verschwinden von Insekten und Wildkräutern auf den Äckern.