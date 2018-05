Anzeige

Mannheim (dpa) - Die Popakademie Baden-Württemberg hat den Auftritt von Xavier Naidoo beim Eurovision Song Contest (ESC) als „erste Wahl“ unter künstlerischen Gesichtspunkten bewertet. „Ich denke auch, dass er sich da sehr gut platzieren kann“, sagte Geschäftsführer Udo Dahmen am Donnerstag in Mannheim. Die politischen Äußerungen Naidoos und dass er sich als „Verschwörungstheoretiker“ geäußert habe, „das steht auf einem anderen Blatt“. Dahmen sagte: „So wie er sich jetzt präsentiert, da sehe ich den künstlerischen Beitrag im Vordergrund.“

Nach einer Rede des Mannheimers Naidoo vor einem rechtspopulistischen Publikum hatte die Popakademie im Oktober 2014 die Zusammenarbeit mit ihm auf Eis gelegt. „Es ist nach wie vor so, dass er nicht mehr bei uns unterrichtet“, sagte Dahmen. „Aber wir sehen ihn nach wie vor als Künstler mit großem Respekt.“ Die ARD schickt den umstrittenen Sänger Xavier Naidoo für Deutschland zum Eurovision Song Contest (ESC) 2016.