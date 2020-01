Überlingen (dpa/lsw)Die Umzüge des närrischen Viererbundes in Überlingen haben am Wochenende tausende Zuschauer angelockt. Beim großen Nachtumzug am Samstag kamen etwa 15.000 Menschen, um das närrische Treiben zu beobachten. Am Sonntag ließen sich rund 20.000 Menschen bei sonnigem Wetter den Marsch der Narren durch die Innenstadt nicht entgehen. «Die Zahlen entsprechen unseren Erwartungen», sagte einer der Organisatoren am Sonntag.

Die Mitglieder des Viererbundes sind die Rebellen der Fastnacht - und ihre Treffen haben Seltenheitswert. Dazu gehören die besonders traditionsbewussten Narren aus Rottweil, Oberndorf (Kreis Rottweil), Elzach (Kreis Emmendingen) und Überlingen (Bodenseekreis). Sie haben sich vor mehr als 60 Jahren zusammengeschlossen, weil es ihnen missfiel, dass in den Verband Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte immer mehr Gruppen aufgenommen wurden.

Die traditionsbewussten Narren feiern eigentlich nur in ihren eigenen Heimatstädten. Aber alle drei bis vier Jahre kommen sie bei einer der Zünfte zusammen - nun in Überlingen.

Seit dem Zusammenschluss in den 1950er-Jahren hätten sich zwischen den vier Zünften und ihren Städten viele Freundschaften entwickelt, heißt es auf der Homepage des Treffens. «Somit passt das Motto des 20. Narrentags jetzt am Bodensee wie kein anderer: Freunde feiern Fasnet.»