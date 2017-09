Von Julia Giertz





Stuttgart - Fast drei Jahre nach der Ankunft der ersten traumatisierten jesidischen Frauen in Baden-Württemberg sind die meisten der IS-Opfer noch im Land. Nur ganz wenige - nicht einmal ein Dutzend - hätten Deutschland verlassen, teilte das Staatsministerium in Stuttgart mit. Das Land verlängert das Hilfsprogramm für jesidische Folteropfer aus dem Nordirak, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dem „Reutlinger General-Anzeiger“ sagte. „Diese Frauen sind schwerstens traumatisiert und brauchen weiter unsere Hilfe. Und wir stellen fest, dass ihnen allein der Aufenthalt in einer geschützten Umgebung geholfen hat.“ Das Programm wäre im September ausgelaufen.

Die vorwiegend jesidischen IS-Opfer und ihre Kinder - insgesamt 1000 Menschen - kamen auf Initiative von Kretschmann zwischen 2015 und Anfang 2016 nach Baden-Württemberg. Sie wurden über die Genfer Flüchtlingskonvention aufgenommen. Heute leben sie in 23 Gemeinden. Das Land greift auch der UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad unter die Arme, die den Opfern Gesicht und Stimme gibt. Im Südwesten leben nach Angaben eines jesidischen Nachrichtenportals insgesamt höchstens 10 000 Jesiden.

Mittel nicht ausgeschöpft

Die anfangs kalkulierten Mittel wurden dem Ministerium zufolge bei Weitem nicht ausgeschöpft. So sei mit 39 Millionen Euro nicht einmal die Hälfte der veranschlagten 80 Millionen Euro für drei Jahre verwendet worden. Grund: Viele Frauen waren demnach noch nicht so weit, teure Einzeltherapien wahrzunehmen. Sie bevorzugten günstigere Gruppenangebote. Auf die im Zuge des Schutzprogramms angebotenen therapeutischen Behandlungen und die Gesundheitsversorgung haben die Frauen zunächst weiter Anspruch.

Nadia Murad, die neben ihrem zerstörten Dorf auch Baden-Württemberg als ihre Heimat ansieht, will die Sklavenhalter des IS vor Gericht bringen, sieht aber große Hindernisse. „Ich will nicht Rache, sondern Gerechtigkeit“, sagt die junge Frau, die seit einem knappen Jahr den Titel der Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel trägt. Das gestalte sich sehr schwierig, obwohl immer mehr Opfer über ihr Martyrium aussagten. „Das Problem lag bislang bei der irakischen Regierung, die den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu Ermittlungen auffordern müsste.“

Hayrî Demir, Experte einer jesidischen Nachrichtenplattform, sieht allerdings aktuell Bewegung, die er auf das Engagement von Murad und ihrer prominenten Mitstreiterin, der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, zurückführt. Jüngst habe die irakische Regierung einen Brief an die UN geschickt mit dem Wunsch, Ermittlungen gegen IS-Täter aufzunehmen. Demir vermutet, dass die Regierung zudem eine territoriale Begrenzung auf die Region Shingal beantragt.

Ein solches auf jesidisches Siedlungsgebiet beschränktes Sondertribunal schlösse aus, dass Vergehen der irakischen Streitkräfte in anderen Teilen des Landes verfolgt würden, erläuterte Demir. In Shingal seien die Streitkräfte nicht aktiv gewesen. „Es geht darum, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt, aber auch generell darum, dass solche Verbrechen nicht ohne Konsequenzen bleiben.“ Bislang sei noch kein IS-Terrorist wegen Völkermordes verurteilt worden.

Die Qual der Frauen geht indessen weiter. Zwar habe sich die Zahl der IS-Gefangenen infolge des Machtverlustes der Terrormiliz verringert, aber es seien immer noch fast 3000, wie Murad sagt. Ende 2016 waren es noch 3200. Im Jahr 2014 waren nach Auskunft des Experten Demir noch etwa 7000 Frauen in den Händen des IS. „Es darf nie passieren, dass Täter sich die Bärte abschneiden und so durch die Straßen laufen, als gäbe es die Verbrechen an den jesidischen Frauen nicht“, sagte die 24-Jährige.

Sie selbst wurde im August 2014 zum Opfer des IS. Bei einem Überfall auf ihr Dorf wurde sie verschleppt und anschließend in die Sklaverei verkauft. Sie konnte entkommen und meldete sich in einem Flüchtlingscamp im Nordirak für das Projekt der baden-württembergischen Landesregierung an.

Freikauf zu horrenden Preisen

Der schwindende Einfluss des IS ermöglicht Sklavinnen freizukommen, aber die Terroristen schlagen auch daraus noch Profit, wie Murad sagt. „Die Frauen werden zu horrenden Preisen an ihre Familien zurückverkauft.“ So seien eine Schwägerin und deren Kind für 17 500 Dollar aus der Gefangenschaft freigekommen. Ein Schwager habe das Geld zusammengekratzt. Sie hoffe, dass die Angehörigen über ein Programm, wie es jetzt auch Brandenburg plant, nach Deutschland kommen.

Das Angebot, ihre seelischen Verletzungen infolge monatelanger IS-Gefangenschaft professionell behandeln zu lassen, hat Murad selbst noch nicht angenommen. Sie sucht Entlastung in der Arbeit: „Meine Tätigkeit ist meine Therapie.“