Zwiefalten (dpa/lsw) In einem Gartengrundstück in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) ist eine unbekleidete Frauenleiche gefunden worden. Zeugen alarmierten am Samstag kurz nach 8 Uhr die Polizei, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilten. Wodurch die ältere Frau zu Tode kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei habe mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik Ermittlungen aufgenommen. Es werde «in alle Richtungen ermittelt».