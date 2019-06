Sindelfingen (dpa/lsw) Nach einem internen Datenskandal haben die Jusos in Baden-Württemberg ihre Führungsspitze ausgewechselt. In einer Kampfabstimmung unterlag die bisherige Vorsitzende Stephanie Bernickel (30) überraschend gegen ihren 21 Jahre alten Konkurrenten Pavlos Wacker aus dem Kreisverband Emmendingen. Bernickel erhielt 61 Stimmen, Wacker 77 Stimmen. Es gab 5 Enthaltungen bei der Wahl beim Landesparteitag am Samstag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen). Eigentlich wollte auch der Student Falco Wehmer (24) für den Spitzenposten antreten. Er zog seine Kandidatur kurzfristig zurück.

Wacker rief nach seiner Wahl, er sei absolut sprachlos. «Ich merke, Ihr habt Bock auf Erneuerung, Ihr habt Bock auf Veränderung.» Wacker hatte für sich geworben mit den Worten, dass mit ihm ein wirklicher Neuanfang möglich sei. Er kritisierte, es habe in der Vergangenheit eine toxische Mischung aus Intrigen, kollektivem Misstrauen und Hinterzimmerabsprachen bei den Jusos im Südwesten gegeben. Er versprach den jungen Genossen, eine landesweite Kampagne zur Absenkung des Wahlalters in Baden-Württemberg starten zu wollen.

Der Datenskandal hatte bei den Jusos zu heftigen Verwerfungen geführt: Der frühere Juso-Landeschef Leon Hahn, Bernickels Vorgänger, hatte zugegeben, unrechtmäßig erlangte Mitgliederdaten aus der SPD-Landesgeschäftsstelle genutzt zu haben, um - so seine Aussage - Mehrheitsverhältnisse auf Parteitagen besser einschätzen zu können. Es steht aber auch der Vorwurf im Raum, dass Delegierte gezielt beeinflusst werden sollten. Die Vorgänge werden SPD-intern untersucht. Landesdatenschützer Stefan Brink verhängte gegen Hahn bereits eine Geldbuße in Höhe von 2500 Euro. Bernickel war unter Hahn eine der stellvertretenden Juso-Landesvorsitzenden. Sie hatte Fehler eingeräumt, den Jusos aber einen Neuanfang versprochen.

Auch Wehmer spielt eine Rolle im Datenskandal: Er entdeckte nach eigenen Angaben die verdächtigen Mails zufällig in einem fremden Mailfach und will sie an Datenschützer Brink weitergegeben haben. Am Samstag diskutierten die Jusos kontrovers, aber sachlich über die Vorgänge: Einige Redner riefen dazu auf, keine Mitglieder mehr in Funktionen zu wählen, die in den Datenskandal verwickelt waren. Andere lobten die interne Aufarbeitung des Skandals und mahnten, alten Streit nun endlich zu überwinden. Auch in den Jusos haben sich wiederholt Vertreter verschiedener Flügel auch öffentlich bekämpft.

SPD-Landesparteichef Andreas Stoch mahnte, dass dies nun ein Ende haben müsse. Hinter dem Datenskandal stehe ein Denken in Lagern und Gräben. «Wenn wir uns gegenseitig anfeinden, dann glaubt uns doch keiner, dass wir die richtigen Rezepte haben.» SPD und Jusos müssten den Schulterschluss suchen. «Ich weigere mich, denen zu glauben, die heute schon das Abschiedslied auf die Sozialdemokratie singen», sagte Stoch mit Blick auf maue Wahlergebnisse der Partei auch im Südwesten.

Brinks Bußgeld gegen Hahn wurde nur wegen Vorgängen im Zusammenhang mit einem SPD-Parteitag im April 2018 in Bruchsal verhängt - nicht aber mit dem Parteitag im Herbst 2018 in Sindelfingen. Dort gab es eine Kampfabstimmung von Stoch gegen Lars Castellucci um den SPD-Landesvorstand, die Stoch knapp gewann. Brink hat bislang nach eigenen Angaben keine Unterlagen, die ein rechtswidriges Verhalten der Jusos in dem Fall belegen. Jedoch bekommt der Datenschützer nach eigenen Angaben immer wieder neue Hinweise, denen er nachgeht.