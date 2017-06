Stuttgart (dpa) - In Baden-Württemberg ist es in der Nacht zum Montag mancherorts tropisch warm geblieben. Am wärmsten war es in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) mit 21,1 Grad. Wenn die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad fallen, sprechen Meteorologen von Tropennächten. Das passiert nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem, wenn es tagsüber sehr heiß ist und abends Wolken aufziehen, so dass die am Boden gespeicherte Hitze nicht abziehen kann. Auch in Stuttgart oder Pforzheim war es demnach die ganze Nacht über 20 Grad warm.

Am wärmsten war es in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) mit 21,2 Grad. Ob es die erste Tropennacht dieses Sommers war, konnte der Wetterdienst nicht sagen. Möglicherweise sei der Wert schon einmal punktuell am Oberrhein erreicht worden, sagte ein Sprecher. Es sei aber die erste Tropennacht, wo solche Werte an mehr als einem Ort und in verschiedenen Regionen gemessen wurden.

