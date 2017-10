Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Nach einem ausgiebigen Kneipenbesuch hat sich ein 22 Jahre alter Mann in einer angeblichen Schlucht in Ulm verirrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am frühen Samstagmorgen die Beamten angerufen und um Hilfe gebeten. Als sie den Mann aufgespürt hatten, stellte sich die „Schlucht“ als gemauerter Graben hinter der Ulmer Stadtmauer heraus.

Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich mit einer Leiter aus dem etwa zehn Meter tiefen Graben. Wie er dorthin gelangt war, blieb sowohl für die Beamten als auch für den Mann selbst ein Rätsel. Seinen Angaben zufolge, hatte er nach der Zechtour keine Erinnerungen mehr an seine Odyssee. „Nüchtern hätte er sich bei dieser Tour womöglich das Genick gebrochen“, sagte ein Polizeisprecher zu dem rätselhaften Fall.