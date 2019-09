Stuttgart (dpa/lsw)Nach dem starken Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg fordert die baden-württembergische AfD andere Parteien zur Zusammenarbeit auf. Besonders die CDU sei «gut beraten, die Millionen Wähler der AfD nicht länger kategorisch auszugrenzen», teilte AfD-Landeschef Bernd Gögel am Sonntag mit. Mit Blick auf die baden-württembergischen Landtagswahlen 2021 bezeichnete er die Ergebnisse als willkommenen Ansporn.

Der Landesvorsitzende der baden-württembergischen CDU, Thomas Strobl, schloss jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD aus. Diese rutsche immer weiter in den Rechtsextremismus ab, teilte er mit. Die Ergebnisse der CDU in Sachsen und Brandenburg seien «kein Grund zur Freude».

Laut erster Hochrechnungen verzeichnet die AfD in Sachsen und Brandenburg starke Zuwächse. Zwar schaffen es demnach sowohl die CDU in Sachsen, als auch die SPD in Brandenburg jeweils stärkste Kraft zu bleiben, beide Parteien müssen aber starke Verluste hinnehmen.