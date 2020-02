Mehr zum Thema Nach Schlägerei: Widersacher mit Auto angefahren

Tübingen (pol)Der 38-jährige Mann, der am Dienstag nach einem versuchten Tötungsdelikt in Tübingen vorläufig festgenommen worden ist, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, kam es am Abend an einem Imbiss in der Westbahnhofstraße zu einer heftigen Auseinandersetzung einer kosovarischen Familie. In deren Verlauf fuhr der 38-Jährige mit einem Pkw auf seinen 33-jährigen Kontrahenten zu und verletzte diesen so schwer, dass er in einer Klinik über Nacht stationär aufgenommen werden musste. Er konnte am Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.