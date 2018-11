Anzeige

Horb (dpa/lsw) Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines Geschäftsmannes in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) muss ein Tatverdächtiger in Haft. Gegen den 27-Jährigen wurde am Samstag Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er war am Vorabend festgenommen worden. Zuvor hatte die Polizei die persönlichen und beruflichen Beziehungen des Opfers - einem 57 Jahre alten Deutschen - durchleuchtet. Wie sie dem 27-Jährigen genau auf die Spur kam und ob er ein beruflicher oder privater Kontakt des Toten war, teilte sie zunächst nicht mit.

Der in Horb wohnende Verdächtige gehört demnach seit mehr als einem Jahr zum Bekanntenkreis des Opfers und ist syrischer Abstammung. Zum Motiv gab es zunächst keine Angaben. Der 57-Jährige war vor einer Woche tot in seiner Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion hatte ergeben, dass er gewaltsam getötet wurde. Bei dem Toten handelt es sich um einen Geschäftsmann aus der Immobilienbranche.