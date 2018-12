12.12.2018, Baden-Württemberg, Kehl: Deutsche Polizisten kontrollieren an der Deutsch-Französischen Grenze in Kehl alle Fahrzeuge, die aus Straßburg heraus fahren. Bei einem Anschlag in Straßburg wurden nach Angaben der französischen Regierung am Dienstagabend drei Menschen getötet und zwölf Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Foto: Christoph Schmidt/dpa