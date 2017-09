Anzeige

Leimen (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Messerangriff am Wochenende in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei in Nordfrankreich einen 35-Jährigen festgenommen. Der in der Nacht zum Mittwoch geschnappte Mann aus Leimen gilt als dringend tatverdächtig, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag war in Leimen ein Mann mit einem Messer attackiert und durch einen Stich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. Trotz Notoperation starb der Mann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie der Staatsanwaltschaft Heidelberg gehen weiter.