Stuttgart (dpa/lsw)Abdul Jawad al-K. muss gewusst haben, was ihn erwartet, als er nach Deutschland kam im Oktober 2014. Das Massaker auf einem Müllplatz nahe der syrischen Stadt Tabka hatte sich unter seinen Landsleuten bereits herumgesprochen. Als Kommandeur soll er zusammen mit anderen Anhängern der radikal-islamistischen Terrorgruppe Dschabhat al-Nusra Dutzende Anhänger des verhassten Assad-Regimes getötet haben, eiskalt und grausam. Polizisten gehörten im März 2013 ebenso zu den Opfern wie Verwaltungsbeamte und Milizionäre. In Deutschland gerät er dann auch ins Visier der Ermittler - und wird vor Gericht gestellt.

Eineinhalb Jahre lang hat sich das Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart nun mit der Bluttat beschäftigt, Akten gewälzt, Zeugen verhört. Am Montag sollen die Urteile gesprochen werden gegen Abdul Jawad al-K. und drei mutmaßliche Mittäter.

Erschossen, erschlagen und erstochen

Abdul kam als einer der mutmaßlichen Täter im Strom der Opfer und wahrscheinlich über die Balkanroute aus Syrien nach Deutschland. Zunächst nach Bremen, schließlich nach Leimen bei Heidelberg, wo er auch verhaftet wurde. Im Laufe des Krieges soll seine kleine Kampfeinheit mehrfach die Seiten gewechselt haben, sie kämpfte mal aufseiten der Freien Syrischen Armee, dann mit der Al-Nusra-Front, damals der syrische Ableger von Al-Kaida.

Ausgerüstet mit Kalaschnikow-Sturmgewehren und später auch mit Handgranaten, Raketenwerfern, Maschinengewehren und Panzerfahrzeugen soll die Brigade unter Al-Nusra-Kommando eine blutige Spur in der Region Rakka hinterlassen haben, darunter auf der Müllkippe bei Tabka.

Damals sollen die meisten Opfer erschossen worden sein, jeweils in Gruppen von fünf oder sechs Männern, andere erschlagen oder erstochen. Die Leichen wurden verscharrt - so steht es in der Anklage des Generalbundesanwalts. Die Polizisten, Sicherheitsleute und Armeeangehörigen waren laut Bundesanwaltschaft zuvor bei der Eroberung der Stadt Rakka gefangen genommen worden.

Staatsanwaltschaft fordert harte Strafe für Hauptverdächtigen

Der Prozess gegen Abdul Jawad al-K. und seine drei Komplizen beschäftigt das OLG schon seit langem. Und im Lauf der Monate hat sich auch die Liste der Vorwürfe gegen das angeklagte Quartett ein wenig reduziert. Am Montag dürfte sich im Gerichtsgebäude am Gefängnis Stammheim alles auf den Hauptangeklagten Abdul Jawad al-K. konzentrieren. Er hatte bei seiner Verhaftung im Juni 2016 in Leimen nahe Heidelberg gelebt und steht deshalb vor einem deutschen Gericht. Die anderen Angeklagten waren in der Folge in Berlin, Reiskirchen bei Gießen und in Düsseldorf festgenommen worden. Alle vier sollen nach früheren Informationen zur gleichen Großfamilie gehören, einem einflussreichen Clan mit Sitz in Tabka.

Auf die Spur der Männer sollen die Ermittler über Aussagen eines Syrers in einem Gespräch für einen Asylantrag gekommen sein. In ihrem Schlussvortrag ging die Bundesanwaltschaft nun aber nicht mehr von 36, sondern von 20 «zurechenbaren» Morden aus, die Abdul Jawad al-K. begangen haben soll. Er soll außerdem eine Terrorgruppe gegründet und als Rädelsführer Kriegswaffen benutzt haben. Die Forderung der Bundesanwälte: lebenslange Haft, und - das ist ungewöhnlich in solchen Verfahren - es soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Damit wäre nicht absehbar, ob und wann der Syrer jemals wieder auf freien Fuß kommt.

17 Urteile rund um den syrischen und irakischen Bürgerkrieg seit 2015

Bei seinem Komplizen Abdalfatah H.A. sieht sie von der Mordanklage ab. Wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge in 20 Fällen plädierte der Generalbundesanwalt auf neun Jahre Haft, ein dritter Angeklagter soll für sieben Jahre hinter Gitter. Eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren forderte die Anklage für den vierten Beschuldigten, wenngleich der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt werden könnte.

Abdul Jawad al-K.s Fall wiegt schwer. Aber es ist keineswegs der einzige. Beim OLG Stuttgart sind derzeit noch elf Staatsschutzverfahren anhängig, 17 Urteile sind laut OLG seit 2015 in Verfahren rund um den syrischen und irakischen Bürgerkrieg gesprochen worden.

Und es dürften weitere folgen: Nach früheren Erkenntnissen des «Spiegel» sollen sich neben den in Stuttgart angeklagten Syrern auch mehr als zwei Dutzend identifizierte frühere Mitglieder der Kampfeinheit in Deutschland aufhalten, viele weitere sollen noch nicht identifiziert sein.