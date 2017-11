Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist nach eigenen Worten „fassungslos“ wegen des Abbruchs der Jamaika-Verhandlungen durch die FDP. „Wir wollten diese Koalition wirklich, und alle Sondierer meiner Partei haben sehr hart dafür gearbeitet“, sagte Kretschmann, der auch Sondierer war, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Baden-Württembergs FDP-Chef Michael Theurer hingegen verteidigte das Jamaika-Aus durch seine Parteikollegen. „Früher hat man der FDP vorgeworfen, sie wolle um jeden Preis regieren“, sagte Theurer. „Jetzt wirft man ihr vor, dass sie nicht regieren will.“

Am Sonntagabend waren die Gespräche der CDU, CSU, Grünen und der FDP für ein Jamaika-Bündnis für gescheitert erklärt worden. Kretschmann warnte vor einem möglichen Erstarken der Rechtspopulisten und vor einem schwierigen Signal für Europa. In Europa werde Deutschland in nächster Zeit nicht seine ganze Kraft entfalten können. „Wir müssen alle dafür sorgen, dass Rechtspopulisten in unserem Land keinen weiteren Zulauf bekommen“, betonte Kretschmann. „Deutschland ist ein Stabilitätsanker in Europa. Wir müssen alles daran setzen, dass dieser Anker jetzt nicht losgerissen wird.“ FDP-Chef Theurer widersprach den Aussagen, Jamaika habe kurz vor einer Einigung gestanden. „Es gab wirklich sehr starke Unterschiede“, sagte er. Die lange Zeit der Sondierungen zeige, dass auf der Grundlage keine Einigung möglich gewesen sei. „Wenn die Unterschiede zwischen Union und Grünen so klein sind, dann sollen sie eine schwarz-grüne Minderheitsregierung machen“, sagte Theurer. „Das ist nicht mein Favorit, aber es ist eine Möglichkeit.“

Drei Szenarien sind möglich: Die SPD verhandelt doch über eine schwarz-rote Koalition, es gibt Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer etwa sprach sich für eine Fortsetzung der großen Koalition aus. „Geht die SPD den Opfergang?“, schrieb Palmer. „Es wäre allemal besser als Neuwahlen.“ AfD-Chef Jörg Meuthen sieht derweil seine Partei im Aufwind. CDU, CSU, Grüne und FDP seien nach dem Jamaika-Aus beschädigt, sagte Meuthen am Montag. Seine Partei könne im Fall von Neuwahlen mit weiterem Zulauf rechnen, meinte der scheidende AfD-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag. „Ich glaube, dass die Chancen, besser abzuschneiden, die Risiken deutlich überwiegen.“ Auf seiner Facebook-Seite schrieb er nach dem Jamaika-Aus von einer „hocherfreulichen Botschaft“ für die AfD. „Es war nämlich unser fulminanter Wahlerfolg, der den Sondierern im Nacken saß.“ Die Kanzlerschaft Angela Merkels (CDU) dürfte sich nach Meinung Meuthens nun dem Ende neigen. „Frau Merkel ist in der eigenen Partei stark angezählt“, sagte er. Den Abbruch der Sondierungsgespräche bezeichnete Meuthen als strategische Inszenierung und als „abgekartetes Spiel“ der FDP. Das sei „keine spontane Aktion“ von FDP-Chef Christian Lindner am Sonntagabend gewesen.

Auch abseits der Politik beschäftigte das Jamaika-Aus am Montag den Südwesten. Unternehmer und Kunstmäzen Reinhold Würth etwa hat eine ganz klare Meinung dazu: „Die gescheiterten Berliner Gespräche zur Regierungsbildung sind eine grandiose Blamage für unser Land“, sagte Würth. Er geht von Neuwahlen mit klarem Ausgang aus: „Bei Neuwahlen werden CSU und FDP die gesalzene Quittung der Wähler erhalten.“