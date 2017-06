Erst nach Stunden konnten die Einsatzkräfte in die Wohnung vordringen, in der das Feuer ausgebrochen war.

Erst nach Stunden konnten die Einsatzkräfte in die Wohnung vordringen, in der das Feuer ausgebrochen war. Foto: Uli Deck

Stutensee (dpa/lsw) - Brandermittler schließen nach dem Feuer mit zwei Toten in Stutensee bei Karlsruhe Brandstiftung weitgehend aus. Zwar sei die Ursache noch nicht ermittelt, aufgrund der Gesamtumstände deute aber nichts auf Vorsatz hin, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Obduktion der beiden Toten - ein 68 Jahre alter Mann und seine 65-jährige Schwester - habe keine Hinweise auf Fremd- oder Eigeneinwirkung ergeben. Die Frau hatte noch selbst den Notruf gewählt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten.

Anzeige

Feuerwehrleute hatten die beiden Leichen auf dem Flur vor ihrer Wohnung gefunden. Die Frau war bei ihrem Bruder zu Gast. Bei dem Brand in der Nacht zum Dienstag waren elf Menschen verletzt worden.

Anzeige

Drei Wohnungen wurden so stark zerstört, dass sie unbewohnbar sind, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Sechs Menschen waren am Mittwoch noch in Notquartieren untergebracht, andere fanden bei Verwandten Unterschlupf. Alle übrigen Betroffenen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Eine Reinigungsfirma arbeitete den Angaben zufolge bis in die Nacht hinein. Neben einer völlig ausgebrannten Wohnung im siebten Obergeschoss wurden die direkt darüber liegende Wohnungen im achten und neunten Stock sehr stark beschädigt. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung der Polizei bis zu eine Million Euro.

Die Feuerwehr hatte von einem schwierigen Einsatz gesprochen. In dem Haus mit insgesamt 14 Geschossen leben gut 140 Menschen. Die meisten von ihnen hatten das Gebäude während des Feuers verlassen müssen. Weil zum Teil Rauch die Fluchtwege versperrte, retteten Feuerwehrleute einige Bewohner über Drehleitern oder führten sie mit Hilfe spezieller Schutzhauben ins Freie.