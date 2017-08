Gießen (dpa/lsw) - Nach dem Brand und einer schweren Explosion in einer Shisha-Bar in Gießen ist gegen die Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Der Vorwurf gegen die beiden Männer lautet: versuchter Mord und schwere Brandstiftung.

In der Nacht zum Donnerstag sollen sie ein Feuer in der Shisha-Bar gelegt haben. Dabei kam es wahrscheinlich zu einer Verpuffung mit anschließender Explosion in der Bar und einem angrenzenden Wohnhaus. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hunderttausend Euro.

Einer der beiden Tatverdächtigen, ein 23-jähriger Mann aus dem mittelhessischen Fernwald, wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Der andere Mann, ein 22-Jähriger aus Öhringen (Baden-Württemberg), ist durch die Explosion schwer verletzt worden. Er befindet sich in einer Spezialklinik und ist noch nicht vernehmungsfähig.

Nach bisherigem Kenntnisstand sind zwei Autos für die Ermittlungen wichtig. Dabei handelt es sich um einen hellen Opel Tigra, Baujahr 1996, der laut Polizei wahrscheinlich als Fluchtfahrzeug diente. An dem Coupé befand sich zuletzt das Kennzeichen GI-KY175. Das zweite gesuchte Auto ist ein grauer Opel Vectra (Baujahr 1997) mit dem Kennzeichen ÖHR-NB 860. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die beiden Fahrzeuge in der Zeit vor der Explosion im Bereich der Shisha-Bar in der Licher Straße gesehen haben.

Anzeige