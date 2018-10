Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Die Menschen im Südwesten müssen ab nächster Woche Regenschirme und wärmere Jacken aus den Schränken holen. «Der Herbst geht los», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Baden-Württemberg (DWD) am Freitag. Das Wochenende bringt aber erst einmal viel Sonnenschein, kaum Wolken und milde Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad. Kälter und nässer wird es mit Beginn der nächsten Woche im Südwesten, die Temperaturen fallen auf bis zu 14 Grad. Auch der Himmel wird grauer und Wolken sorgen für vereinzelte Schauer und herbstliche Stimmung in Baden-Württemberg.