Konstanz (dpa/lsw) - Wenige Tage nach den tödlichen Schüssen an einer Konstanzer Diskothek hat das Tanzlokal ohne Zwischenfälle wieder eröffnet. Das bestätigte die Polizei am Samstagmorgen auf Anfrage. Das «Grey» sei von Beamten überwacht worden, der Andrang in der Nacht zum Samstag sei überschaubar gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Eintrittsgeld des Wochenendes würden für die Familie des Opfers gespendet, hatte der Geschäftsführer der Disco «Grey» angekündigt.

Anzeige

Ein 34 Jahre alter Mann hatte in der Nacht zum Sonntag mit einem Sturmgewehr in dem Club um sich geschossen. Ein Türsteher starb, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Todesschütze selbst kam nach einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben.