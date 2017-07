Nußloch (dpa/lsw) - Rund drei Wochen nach einem Balkonabsturz mit zwei Verletzten in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind noch immer Hunderte Balkone in der Nachbarschaft gesperrt. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten, hat nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises noch keiner der Betroffenen eine Bescheinigung der Sicherheitsüberprüfung vorgelegt. Daher habe noch kein Balkon wieder freigegeben werden können. Einwendungen der Eigentümer gegen die Verfügung des Kreises, die die Nutzung untersagt, gebe es nicht.

Am 10. Juli war ein Balkon im zweiten Stock eines Hauses von der Fassade gebrochen. Ein 33-Jähriger und sein 2 Jahre alter Sohn wurden leicht verletzt. Nach dem Absturz hatte das Baurechtsamt das Betreten benachbarter Balkone untersagt. Sieben Gebäude in der Nähe seien baugleich, hieß es. Dort bestehe ebenfalls Gefahr.

