Geisingen (dpa/lsw) - Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Die 39-jährige Fahrerin war am Freitag zusammen mit ihren beiden Kindern auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beim Überholen eines Lastwagens in der Nähe des Parkplatzes Räthisgraben geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stellte sich an der steilen Böschung auf und überschlug sich. Die 39 Jahre alte Fahrerin und ihre Kinder im Alter von 5 Jahren und 6 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.