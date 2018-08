Anzeige

StuttgartEs ist ein Satz, der fast schon so pathetisch klingt, dass er den Ernst der Aussage überdeckt: Smartphones können Leben retten. Während derzeit öffentlich über den französischen Vorstoß, Handys an Schulen flächendeckend zu verbieten, diskutiert, geschimpft und gegrübelt wird, geht in der gesamten Diskussion ein Aspekt bislang vollkommen unter: Das Thema Sicherheit an Schulen. Stattdessen geht es um die technische Ausstattung, Umsetzbarkeit, und um Zuständigkeiten der Bundesländer.

Und so muss dem Eingangssatz ein zweites, sehr viel heftiger gewichtetes Wort zur Seite gestellt werden: Winnenden. „Am Tag des Amoklaufs haben Handys das Leben vieler junger Menschen gerettet. Die Schüler haben sofort Notrufe abgesetzt, wodurch die Polizei innerhalb von zwei Minuten an der Schule eintraf“, sagt Gisela Mayer, Vorstandsvorsitzende der „Stiftung gegen Gewalt an Schulen“, die aus dem Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden hervorgegangen ist. Mayers Tochter wurde beim Amoklauf von Winnenden 2009 getötet. Seither engagiert sie sich in der Gewaltpräventions- und Aufklärungsarbeit.

„Der Täter von Winnenden ist in die Schule mit 200 Schuss Munition gelaufen. Man kann sich ausmalen, was passiert wäre, wenn die Polizei erst später erschienen wäre.“ Zwar haben Lehrkräfte mittlerweile Notrufsysteme im Falle eines Amokalarms zur Verfügung. Die müssten dann aber auch funktionieren und schnell genug bedient werden. „In einer Notsituation ist es gut, wenn es mehrere Handys gibt“, konstatiert Mayer.

Dieser Gedanke ist keineswegs abwegig. Warum aber ist der Punkt Sicherheit an Schulen bislang in kaum einer öffentlichen Debatte angesprochen worden? „Der Gedanke, dass ein Amoklauf passieren könnte, ist in der Öffentlichkeit nicht mehr so präsent – obwohl es durchaus Amokdrohungen gab und Amokläufe verhindert wurden. In diesem Bereich haben wir unser Sicherheitsgefühl wieder. Außerdem liegt unsere Aufmerksamkeit durch Terroranschläge und -drohungen jetzt woanders“, erklärt sich Mayer den fehlenden öffentlichen Diskurs.

Auch beim Thema Cybermobbing, mit dem sich die Stiftung auseinandersetzt, sei sei ein Smartphone-Verbot an Schulen wenig hilfreich. „Mobbing mit einem Handy-Verbot bekämpfen zu wollen, halte ich nicht für den richtig Weg.“ Damit würde das Niedermachen nur auf einen anderen Zeitraum verlagert und konzentriert, geholfen werde so niemandem. Mayer plädiert stattdessen dafür, klare Regeln für die Nutzung der Smartphones zu setzen und den Schülern lieber den richtigen Umgang mit ihnen beizubringen. Denn: „Wir sind eine Mediengesellschaft.“