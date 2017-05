Mengen (lsw) - Nach dem Fund einer Babyleiche bei Mengen im Kreis Sigmaringen haben Ermittler die Mutter ausfindig gemacht. Es handelt sich um eine 23-Jährige aus dem Landkreis Konstanz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten. Zeugen gaben die entscheidenden Hinweise. Die Frau gestand demnach, das Kind am späteren Fundort zur Welt gebracht und aus Panik erstickt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Das tote weibliche Baby war am Samstag von einem Kind neben mehreren Strohballen auf einem Bauernhof im Mengener Ortsteil Rulfingen entdeckt worden.

Die 23-Jährige habe ihre Schwangerschaft nach eigenen Angaben verheimlicht und das Kind in einer Babyklappe abgeben wollen, teilten die Ermittler mit. Auf einer Autofahrt am Mittwoch vergangener Woche mit mehreren Mitfahrern, die nichts von der Schwangerschaft wussten, sei sie nach eigenen Angaben von den Wehen überrascht worden. Der Haltepunkt in Mengen-Rulfingen sei zufällig gewählt worden.

Geburt verheimlicht

Die Frau muss es dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge geschafft haben, auch den Geburtsvorgang vor den Mitfahrern zu verheimlichen. Letztlich sei der entscheidende Hinweis aber aus diesem Personenkreis gekommen. Ob es sich um Familie oder Freunde handelte, teilte der Sprecher nicht mit. Welches Ziel die Fahrt der Gruppe hatte, war zunächst nicht bekannt. Die Frau war wegen ihres Gesundheitszustandes nach der Geburt bereits in stationärer Behandlung und ist dies weiterhin.

Babyklappen im Umkreis des mutmaßlichen Tatortes sind in Villingen-Schwenningen, Singen und Friedrichshafen, weitere gibt es in Karlsruhe, Stuttgart, Pforzheim, Mannheim und Lörrach. 90 Babys wurden seit Einrichtung der ersten Babyklappe im Jahr 2001 anonym an solchen Stationen abgegeben. Das ergab eine im Februar durchgeführte Abfrage des Sozialministeriums. Das Ministerium wies in dem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit der anonymen Geburt hin. Seit 2014 können schwangere Frauen, die sich in einer Notlage befinden, ihr Kind betreut und vertraulich auf die Welt bringen. Ihre Personendaten werden verschlossen hinterlegt, das Kind hat ab dem 16. Lebensjahr das Recht, den Herkunftsnachweis einzusehen.