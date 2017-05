Dauchingen (dpa/lsw) - Eine 32-Jährige hat sich in Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) betrunken hinters Steuer gesetzt - und ihre zwei Kinder mitgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war sie am Dienstagabend von Beamten mit mehr als 1,5 Promille kontrolliert worden. Mit ihr saßen demnach zwei Kinder im Wagen. Das Alter der beiden teilte die Polizei nicht mit. Sie wurden daraufhin dem verständigten Vater übergeben. Die 32-Jährige ist ihren Führerschein nun los. Sie muss sich demnach in einem Strafverfahren für die Trunkenheitsfahrt verantworten.

