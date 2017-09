Ein Polizist in Villingendorf unweit des Tatorts hinter einer Absperrung.

Ein Polizist in Villingendorf unweit des Tatorts hinter einer Absperrung. Foto: Marijan Murat

Villingendorf/Rottweil (dpa/lsw) - Nach der Bluttat in Villingendorf hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der Mann, der seinen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben soll, sei in Rottweil nach einem Hinweis aus der Bevölkerung festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.