Appenweier (dpa/lsw) - Die Bundespolizei Offenburg ermittelt gegen einen mutmaßlichen Schleuser. Der aus der Elfenbeinküste stammende 26-Jährige, ein in Deutschland gemeldeter Asylbewerber mit Wohnsitz in Niedersachsen, sei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 5 bei Appenweier (Ortenaukreis) in einem aus Italien kommenden Reisebus aufgefallen. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Er habe eine 30-Jährige und einen 16-jährigen Jugendlichen dabei gehabt, die bisherigen Erkenntnissen zufolge aus Mali und Guinea stammen. Ausweispapiere hätten sie nicht dabei gehabt. Die beiden stellten einen Antrag auf Asyl und wurden in die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe gebracht. Der 26-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.