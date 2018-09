Anzeige

Kirchheim/Neckar(pol)Beamte der Landespolizei haben am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Kirchheim einen 53-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige steht im Verdacht, am Vortag gegen 15:30 Uhr in eine Regionalbahn von Heilbronn nach Kirchheim an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert zu haben. Hierbei fotografierte er nach jetzigen Erkenntnissen zwei junge Frauen im Alter von 16 Jahren mit seinem Handy. Nachdem eine der beiden 16-Jährigen den mutmaßlichen Täter einen Tag später erneut im Zug erkannte, alarmierte sie die Polizei, sodass die eingesetzten Beamten den 53-Jährigen noch am Bahnsteig in Kirchheim am Neckar antrafen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsicht seines Mobiltelefons fanden die Polizisten ein Video vom Nachmittag des Vortages, bei dem der Tatverdächtige zudem einer bislang unbekannten Geschädigten unter den Rock filmte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Video mutmaßlich im Bereich des Heilbronner Hauptbahnhofs aufgenommen. Die Bundespolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen und sucht nach weiteren Zeugen oder Geschädigten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.