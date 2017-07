Stuttgart (dpa/lsw) - Ermittler haben eine Gruppe mutmaßlicher Drogenhändler geschnappt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Beamte am Samstag zunächst einen 62 Jahre alten Mann im Stuttgarter Hauptbahnhof gefasst, der mehrere Kilogramm Haschisch bei sich hatte. Zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 23 und 29 Jahren wurden daraufhin in deren Wohnungen in Stuttgart und Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) festgenommen. Dort stieß die Polizei auf weitere Beweismittel. Gegen die drei Männer wurde Haftbefehl erlassen.

